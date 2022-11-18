Утром 18 ноября в городе Покров Петушинского района задержали сити-менеджера Олега Котрова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, принесшем ущерб в 4,9 млн

Утром 18 ноября в городе Покров Петушинского района задержали сити-менеджера Олега Котрова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, принесшем ущерб в 4,9 млн рублей. По данным следствия, с 2020 по 2022 год Олег Котров заключал с жителями договоры купли-продажи без проведения торгов по заниженной стоимости. На данный момент полиция установила не менее 10 подобных договоров,