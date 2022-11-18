18 ноября в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка под Стерлитамаком в Башкортостане произошел пожар. В момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей, сообщает ..

18 ноября в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка под Стерлитамаком в Башкортостане произошел пожар. В момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей, сообщает .Отец семейства успел вынести из пожара двоих детей, но в итоге погиб с женой и пятью остальными малышами. В настоящее время следователи осматривают место трагедии и устанавливают причины возгорания, пишут .Следственный комитет взял дело на личный контроль. Как сообщает телеканал , возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.