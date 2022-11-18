Как мы уже рассказывали, в Судогде прокуратура провела проверку относительно действий МКП...

Как мы уже рассказывали, в Судогде прокуратура провела проверку относительно действий МКП «Благоустройство», которое по договоренности с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения района плату за аренду контейнерных площадок. Хотя содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов входит в расходы муниципального образования.Выяснилось, что только с собственников частных домов собрали почти 4 миллиона рублей.Исковое заявление, направленное прокуратурой в Судогодский районный суд, удовлетворено, взимание платы с собственников и нанимателей жилья признано незаконным.Согласно этому решению, незаконно полученные деньги должны вернуть плательщикам, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Также на ответственное должностное лицо возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.Фото https://www.pxfuel.com