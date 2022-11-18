По результатам проверки собственнику территории объявили предостережение. Теперь он должен привести территорию в порядок.

В Судогодском районе два участка сельхозземель заросли сорняками. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.В ноябре госинспектор обнаружил, что более 33 га заросли травой, кустарниками и деревьями. Специалист ведомства обратил внимание и на неубранный с прошлого года сухостой. Четырёхметровые мелиоративные каналы также оказались покрыты сорняками.По результатам проверки собственнику территории объявили предостережение. Теперь он должен привести угодья в порядок.