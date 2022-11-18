Утром 18 ноября на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Видео с последствиями аварии опубликовали в
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2022-v-vyaznikovskom-rajone-na-trasse-m-7-v-massovoj-avarii-postradali-chetyre-cheloveka.html" target="_blank">В Вязниковском районе на трассе М-7 в массовой аварии пострадали четыре человека</a> - Утром 18 ноября на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Видео с последствиями аварии опубликовали в
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2022-v-vyaznikovskom-rajone-na-trasse-m-7-v-massovoj-avarii-postradali-chetyre-cheloveka.html]В Вязниковском районе на трассе М-7 в массовой аварии пострадали четыре человека[/url] - Утром 18 ноября на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Видео с последствиями аварии опубликовали в