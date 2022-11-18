Утром 18 ноября на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Видео с последствиями аварии опубликовали в

Утром 18 ноября на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Видео с последствиями аварии опубликовали в группе ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир». Авария произошла около 4:30 на 304 км ФАД М-7 «Волга». По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, столкновение спровоцировал водитель автомобиля Iveco с полуприцепом,