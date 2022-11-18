В Москве состоялась премьера фильма Монастырь. Главную роль исполнил актер Филипп Янковский.

В Москве состоялась премьера фильма "Монастырь". Главную роль исполнил актер Филипп Янковский.В Москвесостоялся премьерный показ нового фильма "Монастырь" режиссераАлександра Молочникова. На мероприятии картину представляли Филипп Янковский иНастя Ивлеева, которым достались главные роли. Блогерша сыграла в фильмеэскортницу, скрывающуюся в монастыре от "серьезных людей".Для Ивлеевой рольв фильме стала дебютной, поэтому опытный актер Янковский вывел в свет грудастуюблондинку и поддерживал ее на протяжении всей премьеры. Партнерша ФилиппаЯнковского надела брючный костюм на голое тело — нескромный наряд подчеркнулформы блондинки. Сам актер выбрал для выхода в свет брючный костюм, но в расслабленномсилуэте.Во время интервьюФилипп Янковский назвал Настю великолепным партнером и талантливым человеком. Авот девушка была сдержанна в комплиментах и просто скромно улыбалась. Судя повсему, популярная блогерша была польщена признанием ее актерских данных.Напомним, чтодевушка прославилась своими короткими роликами в социальной сети. Затем удевушки появилось собственное ютуб-шоу, а параллельно с этим она снялась в несколькихсезонах тревел-шоу "Орел и решка". Удивительно, но еще пару лет назадникто бы не поверил, что Настя Ивлеева будет сниматься в настоящем фильме, а теперьона стоит бок о боком с прославленным Филиппом Янковским.