Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Из первых уст
Снабжение и условия проживания...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Из первых уст
Снабжение и условия проживания владимирских военнослужащих. Региональные власти ответили на вопросы жен и матерей мобилизованных.
- А ты вакцинировался?
Бережёного вакцинация бережёт. Какие прививки советуют сделать владимирцам медики в этом сезоне?
- "Билет в будущее"
И "Билет в будущее" выдали школьникам региона. Как будущим выпускникам помогают определиться с профессией?