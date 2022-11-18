Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Владимирский бизнесмен принудительно демонтировал незаконный забор у драмтеатра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.Ранее предприниматель самовольно установил ограждение, увеличив площадь своего участка за счет земель общего пользования. Суд постановил снести металлические профилированные листы. Однако владимирец не торопился исполнять решение. Кроме этого, он стал скрываться от приставов и не выходил на контакт.Сотрудник ведомства ограничил мужчине выезд за границу, оштрафовал на 5 000 рублей и наложил запрет на регистрационные действия в отношении 60 машин должника и недвижимого имущества. Крайней мерой, стало взыскание неустойки. Астрент составил 3 000 рублей за каждый день просрочки. Только после этого бизнесмен демонтировал постройку.