Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Во Владимире на 63-летнего директора общественной организации завели уголовное дело из-за хищений на 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.В 2012 году профсоюз и компания, которыми руководил обвиняемый, заключили соглашение об оказании услуг профсоюзному объединению. Злоумышленник, используя свои управленческие полномочия в обеих структурах, трудоустроил в Центр профсоюзов двух работников. Пять лет они фактически работали в аффилированной фирме, но зарплату получали из бюджета общественной организации. Ущерб оценён в 700 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.