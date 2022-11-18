Владимирскую область накрыл первый снегопад. В региональном управлении ГИБДД призывают водителей и...

Владимирскую область накрыл первый снегопад. В региональном управлении ГИБДД призывают водителей и пешеходов к осторожности.Во Владимире ранним утром на уборку города вышло 36 единиц техники, в том числе 24 комплексные дорожные машины, сообщают в пресс-службе мэрии. Они очищают основные магистрали города, тротуары, посыпают проезжую часть песко-соляной смесью, чтобы не допустить гололедицы. Также к очистке города привлечено 70 дворников.Подробнее о том, как владимирские коммунальщики устраняли последствия снегопада, расскажем в нашем итоговом выпуске в 21.05.