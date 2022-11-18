Во Владимире прошёл открытый фестиваль В ритме танца. В 11-ый раз он собрал непрофессиональные...

Во Владимире прошёл открытый фестиваль "В ритме танца". В 11-ый раз он собрал непрофессиональные детские коллективы областного центра на одной площадке - Дворца творчества юных.Участники - более 20 территорий Владимирской области. Причем, это не только коллективы, но и просто дети, которые занимаются танцами в школе. Главное в этом проекте не победа, а участие. Фестиваль проводится на средства Президентского гранта. Его организатор - общественная организация "Город молодых". В Год культурного наследия народов России фестиваль объединил мелодии нашей необъятной многонациональной страны.Жанна Задонская, педагог дополнительного образования детского клуба по месту жительства "Ровесник" Дворца детского и юношеского творчества:- Это очень важно для деток, которые сюда пришли и которые, возможно, занимаются танцевальным искусством на самодеятельном уровне в школах нашего города и, возможно, области. Особенно область почему? Потому что уровень самодеятельности не позволяет им выходить на международные фестивали или на всероссийские, а вот такие конкурсы городского уровня, но достаточно серьезные и помогают им найти свою нишу и заявить о себе.