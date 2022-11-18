Во Владимире перед судом предстанет бывший директор Владимирского областного центра профсоюзов,...
Во Владимире перед судом предстанет бывший директор Владимирского областного центра профсоюзов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями
Следствие установило, что в 2012 году профсоюзное объединение заключило контракт с фирмой об оказании услуг. Обвиняемый, являясь директором обеих организаций, устроил на работу в центр профсоюзов двух человек, которые в течение 5 лет с 2015 года выполняли обязанности в коммерческой фирме, а зарплату получали из бюджета общественной организации.
В результате незаконных действий директора Владимирскому областному центру профсоюзов причинен ущерб в сумме более 700 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Владимирской области.
Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.