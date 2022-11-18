С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177303 владимирцев.

Во Владимирской области 18 ноября выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Александровском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177303 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49250 заболевших во Владимире, 20941 - в Ковровском районе и 19177 - в округе Муром.