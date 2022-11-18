В ГУ МЧС напоминают, что надзорные мероприятия проводятся только по согласованию с прокуратурой. При поступлении подозрительных сообщений следует звонить по номеру: +7 (4922) 39-99-99 или обратиться в полицию.

Во Владимирской области активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В частности, выявлены случаи визита неустановленных лиц, представляющихся работниками спасательного ведомства, в магазины с информацией о проведении проверки и вымогательством взятки за положительный результат. Аферисты также звонят или рассылают бизнесменам в социальных сетях сообщения о плановой проверке, чтобы вызвать доверие. Цель – запугать штрафами и выманить деньги за помощь в решении проблем.В ГУ МЧС напоминают, что надзорные мероприятия проводятся только по согласованию с прокуратурой. При поступлении подозрительных сообщений следует звонить по номеру: +7 (4922) 39-99-99 или обратиться в полицию.«Никаких действий, связанных с передачей денег предпринимать не нужно», - резюмировали в спасательном ведомстве.