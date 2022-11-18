От строительства школ и спортобъектов до ремонта муниципальных дорог. В Белом доме прошли публичные...

От строительства школ и спортобъектов до ремонта муниципальных дорог. В Белом доме прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 23-ий и плановый период 24 и 25-го годов. Какие рекомендации звучали, расскажет Александр Сыпченко.Депутаты, чиновники и общественники изучают проект областного бюджета на ближайшую трехлетку. В 23-ем году поступления в казну составят 84 миллиарда рублей. Расходы - 91 миллиард. Две трети средств направят на лекарственное обеспечение, образование и реформирование сферы ЖКХ. В "резерве" и деньги на ремонт муниципальных дорог. По настоянию депутатов ЗС, на места" "уйдут" полтора миллиарда рублей.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно, стимулировать деловую активность с одной стороны и помогать уязвимым слоям населения с другой.Уже к 25-му году парламентарии намерены снизить дефицит областного бюджета до 2 миллиардов. Именно к этому времени все ГУПы должны быть приватизированы, прибыль наполнит казну. Фактически, ГУПы останутся госпредприятиями, несмотря на форму юрлица - все акции будут принадлежать Владимирской области. Увеличить доходы позволят и другие резервы.Ирина Тулякова, председатель Счетной палаты Владимирской области:- Есть резервы роста доходов от управления остатками средств на едином казначейском счете, от аренды земельных участков и объектов недвижимости, а также доходов, поступающих в виде штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.До публичных слушаний проект областного бюджета изучили все профильные комитеты. Главный финансовый документ планируют принять до конца года.Михаил Максюков, председатель комитета Заксобрания по бюджетной и налоговой политике (фракция "Единая Россия"):- Основные рекомендации, которые прозвучали, мы сейчас обобщаем их в комитете по бюджетной и налоговой политике, рассчитываем, что ко второму чтению бюджета будут более понятными и наши доходы областного бюджета, ну, и при формировании расходов мнения участников публичных слушаний будут учтены.Одна из ключевых задач - развитие промышленного производства. К 25-му году в регион намерены привлечь свыше 150 миллиардов рублей, создать не менее 18 тысяч новых рабочих мест. Особые экономические зоны также будут работать на область.Александр Сыпченко, Александр Голубев. “Вести-Владимир”