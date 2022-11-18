Во Владимирской области почти две недели разыскивают 33-летнего Евгения Большакова, о местонахождении которого ничего не известно с 7 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Во Владимирской области почти две недели разыскивают 33-летнего Евгения Большакова, о местонахождении которого ничего не известно с 7 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Мужчина среднего роста – 173 см, нормального телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Во что он был одет в момент пропажи – неизвестно. На правом плече у него татуировка.