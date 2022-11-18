Причина в дефиците газа для взбивания сливок.
Заведения сети «Вкусно - и точка» могут убрать из меню горячий шоколад и венское кофе. Как сообщает , компания столкнулась с дефицитом баллончиков с оксидом азота, который необходим при взбивании сливок.
Сокращение ассортимента произойдет после того, как закончатся запасы газа на складах.
Напомним, что новые кафе появились после ребрендинга Mcdonalds. Во Владимире первая точка обновлённого общепита в середине июля. Всего в 33-ем регионе работает пять таких ресторанов.