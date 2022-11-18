Причина в дефиците газа для взбивания сливок.

Заведения сети «Вкусно - и точка» могут убрать из меню горячий шоколад и венское кофе. Как сообщает , компания столкнулась с дефицитом баллончиков с оксидом азота, который необходим при взбивании сливок.Сокращение ассортимента произойдет после того, как закончатся запасы газа на складах.Напомним, что новые кафе появились после ребрендинга Mcdonalds. Во Владимире первая точка обновлённого общепита в середине июля. Всего в 33-ем регионе работает пять таких ресторанов.