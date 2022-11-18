Чиновникам и УК внесены представления.

Прокуратура Владимирской области выявила многочисленные нарушение при подготовке городов и районов к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Во Владимире, Коврове, Александрове, Вязниках, Муроме, Меленках, а также в Селивановском, Собинском, Судогодском, Гороховецком, Камешковском и Петушинском районах выявлена неисправная снегоуборочная техника, дефицит штата дворников и отсутствие запаса противогололёдных средств. Главам и руководителям коммунальных служб внесено 25 представлений.Прокуроры уточнили, что, например, в «Центре управления городскими дорогами Владимира» 32 из 86 единиц спецтехники стоят в неработоспособном виде. Из 264 работников, которые должны быть по штату, в учреждении трудоустроено лишь 205 человек.АО «СМУ-Дондорстрой» и ГУП «ДСУ-3» не поставили на три машины пескоразбрасыватели и отвалы для уборки снега. В ковровском МКУ «Город» объём закупленных реагентов составляет всего 18% от необходимого количества.Чиновникам внесено 23 представления.Во Владимире 30 руководителям «управляшек» объявлены предостережения о недопустимости ненадлежащего содержания дорог и дворов.Устранение нарушений взято на контроль.