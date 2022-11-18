Во Владимирской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 18 ноября. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 6 человек, накануне в больницы обратились 8

Во Владимирской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 18 ноября. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 6 человек, накануне в больницы обратились 8 жителей области. В лидерах по заражениям Владимир – 8 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили 5 новых случаев. По 2 заболевших в Муроме,