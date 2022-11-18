Поклонники давно ждали хороших новостей от исполнительницы хита Ясный мой свет Татьяны Булановой.

Поклонники давно ждали хороших новостей от исполнительницы хита "Ясный мой свет" Татьяны Булановой.В Сетиразлетелась радостная новость для всех поклонников нежноголосой ТатьяныБулановой. Ее подруга Елена Королева поделилась фотографией певицы собручальным кольцом, подписав публикацию недвусмысленной фразой."Моя подругавыходит замуж", — цитирует подругу Татьяны Булановой .Поклонники тут женачали атаковать Буланову, желая разузнать детали свадьбы 53-летней артистки. напоминает, что Татьяна Буланова около двух лет состоит в отношениях с 34-летнимбизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Недоброжелатели не моглиповерить, что жизнь "старухи" Булановой вновь будет связана с молоденькимспортсменом. Бывший муж артистки — футболист и тренер Владислав Радимов тоже былмладше звезды, правда, всего на шесть лет.Но, кажется, мечтао красивой свадьбе разрушилась. Директор Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказало торжестве. Оказывается, что пост подруги был дезинформацией, а певица несобирается связывать себя узами брака. Подробности стали известны благодарячеловеку, за чьи действия пиар-служба не отвечает. Сейчас пост со свадьбойТатьяны Булановой удален.