Народ на престол ставит другово царя. Бывший новому даёт три конверта со словами:
- Будет трудно, откроешь прочтёшь.
Вот проходит время, народ бунтует:
- Почему плохо живём? - идут с этим к царю, требуют ответ.
Заметался царь... Что делать?! И вспомнил про конверты.
Открыл один, а там написано:"ВАЛИ ВСЁ НА МЕНЯ".
Царь перед народом начал оправдываться, что это всё зделал бывший - он виноват, а я мало поправил и переделать ещё не успел. Народ успокоился и разошлись, обрадовался царь-пронесло.
Проходит время, снова народ бунтует. Время идёт, а жизнь тяжелеет. Испугался царь, вспомнил про конверты, открывает второй, а там:"ВСЕМ ВСЁ ОБЕЩАЙ". И поверил народ, что будут в золоте купаться.
Прошло время, народ снова бунтует, уже с вилами на царя идут. Испу
еще анекдот!