За прошедшие сутки 18 ноября лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 18 ноября лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 случаев во Владимире,2 - в Муромском районе,5 - в Ковровском,1 - в Петушинском,2 - в Кольчугинском,1 - в Александровском,0 - в Юрьев-Польском,2 - в Гусь-Хрустальном,0 - в Судогодском,0 - в Собинском,1 - в Радужном,0 - в Киржачском,1 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,1 - в Меленковском,0 - в Вязниковском,0 - в Суздальском,1 - в Селивановском районе.