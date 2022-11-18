По оперативной информации, на приусадебном участке в деревне он оборудовал для этого...

По оперативной информации, на приусадебном участке в деревне он оборудовал для этого специализированное помещение. Урожай составил более килограмма каннабиса и 44 куста конопли, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный утверждает, что все это было предназначено только для личного потребления.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по статье незаконное хранение наркотических средств.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.