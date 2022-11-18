По оперативной информации, на приусадебном участке в деревне он оборудовал для этого...
По оперативной информации, на приусадебном участке в деревне он оборудовал для этого специализированное помещение. Урожай составил более килограмма каннабиса и 44 куста конопли, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Задержанный утверждает, что все это было предназначено только для личного потребления.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по статье незаконное хранение наркотических средств.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.