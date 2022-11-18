18-летняя актриса сериала Воронины Мария Ильюхина рассказала счастливую новость.

18-летняя актриса сериала "Воронины" Мария Ильюхина рассказала счастливую новость.Малышка Маша изпопулярного сериала "Воронины" недавно отметила день рождения —красотке исполнилось 18 лет. Ставшая секс-бомбой Мария Ильюхина не стесняетсяоткровенных фотографий, яркого макияжа и провокационных поз. Поклонники сериалане всегда поддерживали юную актрису, но теперь, кажется, контент Марии будетиным.Звезда сериала"Воронины" поделилась радостной новостью — совсем скоро она станетмамой. Мария выкатила округлившееся пузо на всеобщее обозрение в социальнойсети. Девушку поздравили не только подписчики, но и бывшие коллеги по сериалу.Так, актриса Екатерина Волкова, сыгравшую маму Маши в "Ворониных",написала, что скоро станет "бабушкой".Интересно, что 18-летняя актриса публично не раскрывает, кто же отец ее будущего ребенка. На странице Ильюхиной нет ни одной фотографии с бойфрендом. Это породило сплетни о случайном "залете" девушки. Но журналисты все-такинашли фотографии Маши из "Ворониных" с новым хахалем-сосунком.Судя по всему,отцом будущего малыша стал 19-летний студент Алексей Шаронов. Молодой человек регулярнопубликует фотографии с любимой. Вместе пара уже продолжительное время, ониуспели съездить в совместное путешествие и посетить многие заведения в городе.