Добавим, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

В Судогодском районе признано незаконным взимание платы за аренду контейнерных площадок для ТКО. Местные чиновники с населения почти 4 млн рублей.Несмотря на то, что содержание помоек является обязанностью местных властей, местные коммунальщики по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимали с жителей района плату за аренду ёмкостей для накопления отходов.Прокуратура пошла в суд, где доказала незаконность действий МКП «Благоустройство» из Судогды. Теперь, после вступления решения в законную силу, предприятие должно вернуть деньги жителям.Добавим, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.