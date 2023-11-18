Большинство нарушений (817) совершили водители, проезжающие автодороге «Струнино-Площево». На трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» зафиксировано 696 превышений. Данные

Большинство нарушений (817) совершили водители, проезжающие автодороге «Струнино-Площево». На трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» зафиксировано 696 превышений. Данные предоставлены за период с 8 по 14 ноября, сообщает пресс-служба Владупрадора. При этом на первой дороге зафиксировано 2 483 проездов грузового транспорта, а на второй 7 297. Напоминаем, что нарушители не получат штрафов. До начала следующего года. Прокомментируйте новость