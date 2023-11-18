Более 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФ
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Более 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФ
Продолжается голосование за успехи и реализованные проекты регионов на Всероссийском портале Достижения.РФ.
На портале представлен 21 проект от Владимирской области:
– производство компанией «Генериум» первой в мире вакцины от COVID-19,
– Химико-технологический образовательно-производственный кластер,
– группа компаний «Аскона»,
– первый в России технопарк инженерных климатических систем и электроники «Русклимат ИКСЭл»,
– уникальное высокотехнологичное производство рулонных модулей для очистки жидкостей компании «РМ «Нанотех»,
– новый населённый пункт Доброград,
– экомаршруты в Национальном парке «Мещёра»,
– социальный проект «Активное долголетие»,
– инновационная линейка продуктов на основе растительного белка «Foodgital»,
– культурно-просветительский проект «Эволюция»,
– Праздник огурца в Суздале,
– День семьи, любви и верности в Муроме,
– фестиваль «Богатырские игры»,
– фестиваль «Музыкальная экспедиция»,
– фестиваль ALMA MATER: «Новые имена в Суздале»,
– фестиваль «Китоврас»,
– фестиваль «Театр. Территория единения»,
– фестиваль «Яркий мир»,
– фестиваль «Лето Господне»,
– фестиваль BLUES-BIKE FESTIVAL,
– Танеевский фестиваль.
За проекты Владимирской области проголосовали уже более 220 тысяч раз, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Каждый может принять участие в голосовании: на сайте Достижения.РФ выберите регион, понравившиеся проекты и нажмите кнопку «голосовать». Регистрация или авторизация для этого не требуется.
Фото: достижения.рф