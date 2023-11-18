Более 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФ Продолжается...

Более 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФПродолжается голосование за успехи и реализованные проекты регионов на Всероссийском портале Достижения.РФ.На портале представлен 21 проект от Владимирской области:– производство компанией «Генериум» первой в мире вакцины от COVID-19,– Химико-технологический образовательно-производственный кластер,– группа компаний «Аскона»,– первый в России технопарк инженерных климатических систем и электроники «Русклимат ИКСЭл»,– уникальное высокотехнологичное производство рулонных модулей для очистки жидкостей компании «РМ «Нанотех»,– новый населённый пункт Доброград,– экомаршруты в Национальном парке «Мещёра»,– социальный проект «Активное долголетие»,– инновационная линейка продуктов на основе растительного белка «Foodgital»,– культурно-просветительский проект «Эволюция»,– Праздник огурца в Суздале,– День семьи, любви и верности в Муроме,– фестиваль «Богатырские игры»,– фестиваль «Музыкальная экспедиция»,– фестиваль ALMA MATER: «Новые имена в Суздале»,– фестиваль «Китоврас»,– фестиваль «Театр. Территория единения»,– фестиваль «Яркий мир»,– фестиваль «Лето Господне»,– фестиваль BLUES-BIKE FESTIVAL,– Танеевский фестиваль.За проекты Владимирской области проголосовали уже более 220 тысяч раз, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Каждый может принять участие в голосовании: на сайте Достижения.РФ выберите регион, понравившиеся проекты и нажмите кнопку «голосовать». Регистрация или авторизация для этого не требуется.Фото: достижения.рф