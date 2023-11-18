Большинство владимирцев предпочитают размещать деньги на вкладах, а не тратить на дорогие...

Большинство владимирцев предпочитают размещать деньги на вкладах, а не тратить на дорогие покупкиЖители Владимирской области на 1 октября 2023 года хранили в банках 276,4 миллиардов рублей. За год сумма сбережений владимирцев выросла на 19%. Такую статистику приводит во владимирском отделении Банка Росси«В III квартале 2023 года продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады, привлекательность которых сохранялась из-за роста ставок после повышения ключевой ставки. Основной приток средств пришелся на короткие вклады до шести месяцев, по которым банки предлагали наиболее высокие процентные ставки», - отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Большинство владимирцев предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась в октябре этого года до 55,3% против 53,1% в сентябре и стала максимальной с марта 2023 года. Доля тех, кто предпочитает тратить свободные деньги, наоборот, снизилась до 25,4%.Сумма на счетах индивидуальных предпринимателей Владимирской области превысила 13,4 миллиардов рублей, увеличившись за год на 37,9%.Фото: freepik.com