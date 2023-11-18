Центральный парк города Владимира приглашает на День рождения Деда Мороза 18 ноября 2023 года свой...

Центральный парк города Владимира приглашает на День рождения Деда Мороза18 ноября 2023 года свой День рождения отмечает главный новогодний волшебник Дед Мороз. В честь этого события Центральный парк культуры и отдыха подготовил для жителей и гостей города Владимира праздничную программу «Волшебник детства - Дед Мороз».Всё торжество будет проходить на главной площади парка.Программа празднования:12.00 - Добрый Молодец со своими помощниками - артистами и сказочными героями - откроет праздник весёлыми играми и песнями;13.00 - появится и сам именинник - долгожданный Дедушка Мороз, чтобы поприветствовать всех гостей;13.45 - на сцене пройдет награждение участников конкурса творческих работ «В гостях у сказки» в рамках открытия зимнего сезона - 2024.Победители получат ценные призы и подарки из рук самого Дедушки Мороза. Снегурочка и её большой друг Снеговик продолжат праздник зажигательными танцевальными флешмобами и увлекательными конкурсами.Напомним, что в декабре 2023 года Дед Мороз со своими сказочными помощниками приедет в города Владимирской области из Великого Устюга.Фото: freepik.com