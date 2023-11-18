Мощный антициклон принесет во Владимирскую область ночные морозы ниже климатической нормы
В...
Мощный антициклон принесет во Владимирскую область ночные морозы ниже климатической нормы
В воскресенье, 19 ноября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачная, осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до -6°C. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.
Ветер юго-западный, 2м/с.
Атмосферное давление 752-756 мм ртутного столба
Народный прогноз погоды
Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко».
Фото: freepik.com