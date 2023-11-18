Мощный антициклон принесет во Владимирскую область ночные морозы ниже климатической нормы В...

Мощный антициклон принесет во Владимирскую область ночные морозы ниже климатической нормыВ воскресенье, 19 ноября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачная, осадков не ожидается.По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до -6°C. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.Ветер юго-западный, 2м/с.Атмосферное давление 752-756 мм ртутного столбаНародный прогноз погодыCнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко».Фото: freepik.com