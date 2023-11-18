Найти барса: школьников Владимирской области ждет новый этап всероссийского образовательного...

"Найти барса": школьников Владимирской области ждет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»С 20 ноября по 10 декабря в школах страны, в том числе и во Владимирской области, Яндекс проведёт занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. Предстоящий «Урок цифры» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», – комментирует Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.Тема нового урока – «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Школьникам предлагают побыть в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти барса. На уроке ребята познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Они узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Кроме того, школьники смогут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud. Все материалы урока доступны на сайте.Напомним, что «Урок цифры» с 16 октября по 12 ноября прошел первый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». В рамках проекта ведущие ИТ-компании помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.Фото: freepik.com