Школа блогеров начала работу в областной столице. Инициатива принадлежит Александру Авдееву, сообщили в пресс-службе правительства региона. Стать учеником такой школы могут те, кто хочет

Школа блогеров начала работу в областной столице. Инициатива принадлежит Александру Авдееву, сообщили в пресс-службе правительства региона. Стать учеником такой школы могут те, кто хочет научиться успешно развивать свои соцсети. Обучение разбито на несколько блоков: технический, экспертный и смысловой. Первый поток завершится практическим семинаром, где блогеры создадут групповой и индивидуальный проекты под руководством куратора. Занятия проходят