Стоимость елок на Новый год во Владимирской может существенно вырасти Анализ провели специалисты...

Стоимость елок на Новый год во Владимирской может существенно вырастиАнализ провели специалисты потребительского рынка.Особенно цены взлетят на импортные ёлки - по понятным причинам. "Заграничные" деревья по-прежнему поставляют в нашу страну через Белоруссию и Казахстан. Например, датские ели могут стоить от 7 до 270 тысяч рублей. Но и в российских питомниках теперь живые ели будут стоить дороже в среднем на 20 процентов.Стоимость небольших новогодних деревьев отечественной посадки в среднем составит полторы тысячи рублей, а высотой до 3 метров - около 4 тысяч. Повышение цены в питомниках объясняют ростом расходов на топливо и зарплат сотрудникам.Фото: freepik.com