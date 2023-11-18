В 2024 году во Владимире может появиться новое кладбище С такой инициативой обратились жители...

В 2024 году во Владимире может появиться новое кладбищеС такой инициативой обратились жители микрорайона Лесной во главе с Валентиной Селифановой к Дмитрию Наумову на очередном приеме жителей областной столицы. В мкр. Лесной необходимо новое кладбище. Вместе с жителями на прием к главе города пришел и депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Захаров, который также прекрасно знает об этой проблеме, поскольку долгое время был депутатом горсовета по этой территории."Соответствующий земельный участок в районе деревни Новая Быковка в 2020 году был передан из Камешковского района городу Владимиру. Разработана документация по оценке воздействия на окружающую среду и проект санитарно-защитной зоны объекта, проведены комплексные изыскания. В настоящее время идет работа по переводу земель сельхозназначения в категорию, разрешенную для размещения кладбища", - рассказали в пресс-службе администрации города ВладимираДмитрий Наумов сообщил, что до конца 2023 года должно быть готово экспертное заключение о возможности размещения захоронений на данном земельном участке. А в 2024 году планируется начать работы по организации кладбища. Глава города взял вопрос на личный контроль.Фото: pxfuel.com