Владимир и Муром получат по 17 миллионов рублей за победу на Всероссийском конкурсе «Лучшая...

Владимир и Муром получат по 17 миллионов рублей за победу на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, Владимир и Муром - в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». По словам заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, из 78 регионов было подано более 1300 заявок – почти на 10 % больше, чем в 2022 годугоду. И это самый большой результат за всё время проведения конкурса с 2017 года. 50 призовых мест распределены среди 49 муниципальных образований 33 регионов.Муром занял четвёртое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». А у Владимира четвёртое место в номинации «Укрепление межнационального мира».Города получат по 17 миллионов рублей на решение вопросов местного значения.Фото: Мария Сулимова ГТРК "Владимир"; пресс-служба Правительства Владимирской области