Владимирский Губернаторский симфонический оркестр выступит на Международном Петербургском...

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр выступит на Международном Петербургском культурном форуме18 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Артёма Маркина. Концерт станет продолжением большого гастрольного тура коллектива по России в честь 1000-летия Суздаля.Наши артисты исполнят произведения Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Глазунова и Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, в 2022 году при поддержке Правительства и Министерства культуры Владимирской области стартовали гастроли по России Владимирского Губернаторского симфонического оркестра.Выступления коллектива прошли в Санкт-Петербурге, Вологде, Новгороде, Пскове, Иваново, Калининграде, Твери, Смоленске, Грозном, Махачкале и Калуге.Фото: Центр классической музыки