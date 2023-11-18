Владимирскую область исключили из единого реестра проблемных объектов Как сообщают в Фонде...

Владимирскую область исключили из единого реестра проблемных объектовКак сообщают в Фонде развития территорий, в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) России не осталось ни одного дома из Владимирской области.ЕРПО включают многоквартирные дома, где застройщик либо нарушил срок сдачи более чем на полгода, либо проходит процедуру банкротства.«Объекты, которые были исключены из реестра за десять месяцев, расположены в 55 субъектах. Среди них в четырех регионах: Костромской, Смоленской, Владимирской и Новгородской областях – по состоянию на 1 ноября не оставалось ни одного проблемного дома», – отметил генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.Напомним, что во Владимире ЖК "Дуброва-парк 2" является проблемным объектом в городе. Глава региона Александр Авдеев не раз встречался с "обманутыми дольщиками" вместе с прокурором Владиславом Малкиным. Кроме того, суд трижды отказался признать компанию Игоря Другова банкротом.На днях поступили очередные заявления о банкротстве владимирских застройщиков ООО "ИНТЕРСТРОЙВЛАДИМИР" и ООО "СИТИСТРОЙ". Как известно компании принадлежат Игорю Другову. Кроме того, новостройки, ключи от которых люди не могут получить уже не первый год, не входят в список Единого реестра проблемных объектов.Как сообщил ранее губернатор Александр Авдеев: если бы дольщики не шли на соглашения с проблемным застройщиком, то получили бы свои квартиры быстрееФото: freepik.com