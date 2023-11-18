Во Владимирской области благодаря ЭКО в 2023 году на свет появились 155 малышей Как сообщает...

Во Владимирской области благодаря ЭКО в 2023 году на свет появились 155 малышейКак сообщает Минздрав Владимирской области, за 10 месяцев 2023 года в 33-м регионе родилось 155 малышей в результате ЭКО.Благодаря нацпроекту «Демография» семьи с репродуктивными проблемами могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.С помощью экстракорпорального оплодотворения во Владимирской области ежегодно появляются на свет более 200 малышей:в 2019 году – 202 ребенка (проведено 900 циклов ЭКО);в 2020 году – 219 детей (проведено 857 циклов ЭКО);в 2021 году – 215 детей (проведено 873 циклов ЭКО);в 2022 году – 216 детей (проведено 908 циклов ЭКО);в 2023 году (с января по октябрь) – 155 детей (проведено 706 циклов ЭКО).Фото: freepik.com