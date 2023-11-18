Во Владимирской области решен вопрос с очерёдностью в детских садах Во Владимирской области с 2013...

Во Владимирской области решен вопрос с очерёдностью в детских садахВо Владимирской области с 2013 года сохраняется 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте старше трёх лет. Благодаря нацпроекту «Демография» с 2022 года местами в детских садах региона обеспечены и дети в возрасте от двух месяцев до трёх лет."Для этого во Владимире построено 3 детских сада на 331 место (в том числе 122 – для детей раннего возраста) и 6 зданий в действующих дошкольных образовательных учреждениях на 300 мест (по 50 мест в каждом) для детей раннего возраста, а в Суздальском районе – 2 детских сада на 216 мест (в том числе 108 мест – для детей раннего возраста). Кроме того, в областном центре муниципалитету передано здание детского сада на 190 мест (в том числе 63 – для детей раннего возраста)", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.В частном детском саду «Гнёздышко» создано 10 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. В новые группы пошли малыши из общей очереди, которые имели, в том числе, первоочередное и внеочередное право на зачисление в дошкольное учреждение.Также в рамках программы Владимирской области «Развитие образования» за счёт компенсационных мероприятий на базе 6 дошкольных образовательных организаций города Владимира создано 125 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет."Детские сады обладают большими адаптивными возможностями и могут чутко реагировать на изменение общественных запросов, так как способны удовлетворить разнообразные потребности семей из разных социальных слоёв, в том числе из семей, где воспитываются «особые дети»", - отметила министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области