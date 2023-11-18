За восстановление заброшенных земель во Владимирской области вернут до 50% затрат Во Владимирской...

За восстановление заброшенных земель во Владимирской области вернут до 50% затратВо Владимирской области заброшенные земли превращают в поля с многолетними травами и зерновыми культурамиВ 2023 году специалисты владимирского филиала Россельхозцентра по заявкам хозяйств обследовали порядка 8 000 га неиспользуемых земель. На сегодняшний день одна из первоочередных задач - возвращение земель в сельскохозяйственный оборот."Во Владимирской области развитие земледелия стимулируют с помощью финансовых инструментов, в том числе возмещая до 50% затрат на проведение культуртехнических работ. По заявкам сельхозтоваропроизводителей, которые оформили в собственность или арендовали неиспользуемые поля, агрономы владимирского филиала Россельхозцентра выезжают на объекты, проводят фотофиксацию и подготавливают смету по борьбе с сорной, древесной и кустарниковой растительностью и первичной обработке почвы. Когда площади готовы к севу, обследование проходит повторно с составлением соответствующего акта. Этот документ хозяйства впоследствии прилагают при подаче заявки на субсидию", - рассказали во владимирском филиале Россельхозцентра.В текущем году специалисты филиала отработали заявки от трех хозяйств в Вязниковском районе, трех – в Юрьев-Польском районе, трех – в Кольчугинском и двух – в Александровском. Часть обследованных площадей – 550 га – уже успели ввести в оборот. По их обработке сельхозтоваропроизводители отчитались в региональном минсельхозе и заявились на субсидии. Основную же массу земель подготовят к яровому и озимому севу в следующем году.- Возврат неиспользуемых пашен в сельхозоборот позволит обеспечить рост посевных площадей и, соответственно, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории Владимирской области. Новые поля будут использованы для выращивания зерновых культур и кормовой базы для животных. Например, в Юрьев-Польском районе возле села Шегодское еще недавно простаивало порядка 104 гектаров земли. Теперь их займут многолетние травы и яровые зерновые культуры. Около Вязников и Мстеры на бывших залежных землях будет расти кукуруза, – подчеркивает руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.По официальным данным минсельхоза, сейчас на территории Владимирской области используется примерно 300 тыс. га сельхозугодий, еще 257,3 тыс. га считаются брошенными, но около 86 тыс. га из них пока что пригодно для вовлечения в оборот.Фото: freepik.com; ФГБУ "Россельхозцентр" по Владимирской области