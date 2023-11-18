Жителей Владимирской области предупреждают о телефонных мошенниках: как уберечь себя и своих...

Жителей Владимирской области предупреждают о телефонных мошенниках: как уберечь себя и своих близких от преступников?Телефонные махинаторы, которые постоянно придумывают всё новые схемы обмана, теперь звонят через приложения для частных объявлений. Человек думает, что ему звонит покупатель. Мошенники предлагают перевести ему задаток или даже всю сумму на карту за товар.«Злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств. Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением и не подозревает обман», – рассказывает РИА Новости.Не вы переводите свои деньги на какие-то «безопасные» счета. Это – вам хотят дать денег. Казалось бы, здесь-то что не так? Но мошенник запрашивает у вас данные карты якобы для перевода, затем вычисляет, какой банк выпустил вашу карту, вводит эти данные на сайте банка и нажимает кнопку «восстановить пароль». А затем забалтывает продавца товара и просит назвать код из смс.Так преступники получают доступ к вашему личному кабинету. Поэтому никогда и никому не сообщайте код из смс.Кроме того, телефонные аферисты не "задерживаются" на постоянных схемах. Каждый раз они придумывают новые. Существует еще один "развод": злоумышленники заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкуп у их близких. Любой может стать жертвой мошенников, но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди.Фото: freepik.com; информационный видеоролик МВД России