Комик и шоумен Гарик Харламов заметно сбросил в весе. Звезда избавилась от пивного живота.

Комик и шоумен Гарик Харламов заметно сбросил в весе. Звездаизбавилась от пивного живота.В Москве состоялся премьерный показ картины "Эдуард Суровый:Слезы Брайтона", в котором Гарик Харламов сыграл главную роль. На мероприятии собралисьзвезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза,Александр Ревва и другие.Харламов появился на красной дорожке в компании супруги,актрисы Кристины Асмус. Казалось, что в звездной паре царит идиллия. Да и сам Гариквыглядел посвежевшим.Присутствующие отмечали, что комик, облаченный в футболку,джинсы и пиджак, заметно похудел. Артист наконец избавился от большого живота,который явно его не красил.Отметим, что несколько месяцев назад в эфир Comedy Club приходилагимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка попросила отжаться отпола. Комик сделал попытку, а после обессилено распластался по сцене.Гимнастка обещала помочь юмористу привести себя в форму, но, судя по всему, после позорного момента Харламовсправился самостоятельно.Напомним, недавно семья и КристиныАсмус пережила сильный стресс. На экраны вышел фильм "Текст", в которомартистка сыграла одну из главных ролей. Звезда участвовала в интимной сцене,из-за чего на нее набросились с критикой. Знаменитость даже обвиняли в том, чтоона не верна мужу. Гарика Харламова, в свою очередь, называли рогоносцем. Пара стоическиперенесла травлю. Об этом сообщает