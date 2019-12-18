Комик и шоумен Гарик Харламов заметно сбросил в весе. Звезда
избавилась от пивного живота.
Комик и шоумен Гарик Харламов заметно сбросил в весе. Звезда
избавилась от пивного живота.
В Москве состоялся премьерный показ картины "Эдуард Суровый:
Слезы Брайтона", в котором Гарик Харламов сыграл главную роль. На мероприятии собрались
звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза,
Александр Ревва и другие.
Харламов появился на красной дорожке в компании супруги,
актрисы Кристины Асмус. Казалось, что в звездной паре царит идиллия. Да и сам Гарик
выглядел посвежевшим.
Присутствующие отмечали, что комик, облаченный в футболку,
джинсы и пиджак, заметно похудел. Артист наконец избавился от большого живота,
который явно его не красил.
Отметим, что несколько месяцев назад в эфир Comedy Club приходила
гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка попросила отжаться от
пола. Комик сделал попытку, а после обессилено распластался по сцене.
Гимнастка обещала помочь юмористу привести себя в форму, но, судя по всему, после позорного момента Харламов
справился самостоятельно.
Напомним, недавно семья и Кристины
Асмус пережила сильный стресс. На экраны вышел фильм "Текст", в котором
артистка сыграла одну из главных ролей. Звезда участвовала в интимной сцене,
из-за чего на нее набросились с критикой. Знаменитость даже обвиняли в том, что
она не верна мужу. Гарика Харламова, в свою очередь, называли рогоносцем. Пара стоически
перенесла травлю. Об этом сообщает