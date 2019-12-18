Подросшая наследница звезды Вика расцвела и похорошела. Глядя на маму и дочь, можно подумать, что Юлия Волкова находится рядом с младшей сестрой.

Подросшая наследница звезды Вика расцвела и похорошела. Глядя на маму и дочь, можно подумать, что Юлия Волкова находится рядом с младшей сестрой.Солистке группы t.A.T.u сейчас 34 года. Когда участница легендарного дуэта забеременела, ее продюсеры были страшно недовольны. Но Юлия Волкова твердо решила рожать. Как показало время, ей удалось успешно совмещать роль матери и востребованной певицы.Сегодня Вика уже не малышка. Дочь Юлии Волковой выросла на голову выше знаменитой мамы и стала настоящей красавицей, сообщает . Девушка скромно и умело красится, выглядя как утонченная барышня.Рядом с Юлией Волковой Вика выглядит сестрой-погодкой, но никак не ребенком. Дочь солистки t.A.T.uпрофессионально занимается вокалом и хочет стать артисткой, как мама.6 Окт 2018 в 7:57 PDTдуши не чает в дочери. Она называет ее "настоящей, мудрой. целеустремленной, умной, смелой и справедливой". У них добрые доверительные отношения.Напомним, родила Вику от своего бывшего телохранителя Павла Сидорова. В 2007-м звезда вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, который стал отцом ее сына Самира. Мальчику сейчас 11 лет. В прошлом годусолистка t.A.T.uтайно вышла замуж, но имени супруга до сих пор не назвала.