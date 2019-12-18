18.12.2019

2019-12-18 12:25:03

Администрация Судогодского района отстаивает сохранение остановок на М7

И возобновление заезда междугородных автобусов в д. Бараки и организацию светофора на недавно открытом объезде.

В администрацию района поступило множество возмущенных писем жителей, в которых они выражают свое несогласие с планами «Упрдор Москва – Нижний Новгород» закрыть несколько остановок и пешеходных переходов, говорится в растр странном ей обращении. На 190 км (ост. Байгуши), на 196 км (ост. Поворот на Бухолово), 208 км (ост. Поворот на Исаково), 216 км (ост.Смыково), на 225 км (только переход).

- Ими ежедневно пользуются более 110 человек из двенадцати окрестных населенных пунктов, большую часть из которых составляют социально-незащищенные слои населения - пенсионеры, малообеспеченные, маломобильные граждане, - говорится в письме главы администрации района Александра Смирнова.

Администрация МО «Судогодский район» выражает категорическое несогласие с действиями ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и настаивает на оперативном пересмотре данного решения и недопущении ликвидации остановочных пунктов и пешеходных переходов на трассе М-7 на территории Судогодского района.

Не согласны районные власти и с нынешним автобусным обслуживанием д. Бараки. Они считают, что запущенные рейсы Владимир – Бараки – Вяткино принципиально вопрос не решают. 800 человек должны иметь возможность добираться с остановок в своем населенном пункте и до Владимира, и до Судогды. А значит, перевозчики обязаны и далее заезжать в д. Бараки.