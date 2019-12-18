2020
год у Елены Кориковой будет очень сложный. По информации астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева ее ожидают серьезные потери. Сейчас актриса входит в астрологический тайфун,
который продлится аж 7,5 лет!
2020
год у Елены Кориковой будет очень сложный. По информации астролога, ее ожидают серьезные потери. Сейчас актриса входит в астрологический тайфун,
который продлится аж 7,5 лет!
Корикову
будут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственно
имеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актриса
в меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу.
"В
ближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороны
родственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил и
терпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, так
как она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания и
проблемы", – добавил Ермолаев.
16 Дек 2019 в 2:41 PST