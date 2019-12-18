2020 год у Елены Кориковой будет очень сложный. По информации астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева ее ожидают серьезные потери. Сейчас актриса входит в астрологический тайфун, который продлится аж 7,5 лет!

2020год у Елены Кориковой будет очень сложный. По информации астролога, ее ожидают серьезные потери. Сейчас актриса входит в астрологический тайфун,который продлится аж 7,5 лет!Кориковубудут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственноимеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актрисав меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу."Вближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороныродственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил итерпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, таккак она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания ипроблемы", – добавил Ермолаев.16 Дек 2019 в 2:41 PST