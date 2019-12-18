В среду, 18 декабря, состоялось третье заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), на котором были подведены итоги работы организации, а также рассмотрен бюджет на 2020 год.

В среду, 18 декабря, состоялось третье заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), на котором были подведены итоги работы организации, а также рассмотрен бюджет на 2020 год."Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС. А 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме, – заявил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Общая доходная часть превысит в следующем году семь миллиардов рублей, а коммерческая – 4,7 миллиарда рублей".