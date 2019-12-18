Очевидцы сняли на видео машины на кольцевой дороге в Санкт-Петербурге, охваченные пламенем после столкновения. По предварительным данным, легковушка протаранила автобус дорожной службы, после чего оба транспортных средства вспыхнули.

Очевидцы запечатлели последствия огненного ДТП, произошедшего в среду, 18 декабря, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге.На кадрах видны столкнувшиеся автобус и легковушка, объятые пламенем. Проезжая часть, движение по которой не перекрывалось, затянута дымом.Как сообщают местные СМИ, участниками аварии стал автобус ПАЗ дорожной службы и врезавшийся в него Hyundai Solaris.Сведений о пострадавших пока не поступало.