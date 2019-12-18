Пьяный владелец Волги разбил грузовик и едва не отправил под откос микроавтобус с пассажирами на трассе в Тульской области. Остановил уснувшего за рулем мужчину водитель попутной машины, более того, он его удерживал до приезда полицейских.

Пьяный владелец "Волги" разбил грузовик и едва не отправил под откос микроавтобус с пассажирами на трассе в Тульской области. Остановил уснувшего за рулем мужчину водитель попутной машины, более того, он его удерживал до приезда полицейских.Трагедия едва не произошла вечером 17 декабря на трассе Тула — Новомосковск."Он пьяный! Сейчас кого ни то собьет! Он засыпает за рулем, поэтому его выводит", — пояснял жене автор записи.Менее чем через минуту выехавшая на встречную полосу "Волга" зацепила грузовик, снеся ему заднюю часть. Владелец при этом даже не проснулся, а легковушка продолжила движение. Следующей "жертвой" едва не стала пассажирская "Газель", но ее водитель успел избежать столкновения.Разбудить нарушителя автору видео удалось только с помощью настойчивых гудков, после чего он фактически вынудил его съехать на обочину. Судя по кадрам с регистратора, виновник аварии едва держался на ногах. Более того, он предпринял попытку уехать, но наш герой силой удерживал его на месте вплоть до прибытия инспекторов.