Принято считать, что лучшая диета – высокобелковая. Но, как оказалось, существует ряд тонкостей, о которых необходимо знать.

Принято считать, что лучшая диета – высокобелковая. Но, как оказалось, существует ряд тонкостей, о которых необходимо знать.Прежде всего, стоит внимательно подойти к выбору продуктов. Ведь некоторые из них, несмотря на высокое содержание белка, могут дать обратный эффект. Более того, их чрезмерное потребление приводит к ожирению.Первые в списке запрещенных продуктов – йогурты. Речь идет о тех, которые с добавками или имеют фруктовый вкус. Поэтому следует отдать предпочтение био-йогуртам. В них не содержатся консерванты и сахар.Также в этот список можно отнести белковые коктейли, протеиновые батончики и плавленные сыры. В них также, как и во фруктовый йогуртах, много консервантов, сахара и трансжиров.Не стоит забывать об орехах. Безусловно, это очень полезный продукт, но важно следить за их количеством. Суточной нормой орехов принято считать одна горсть в день, сообщает .18 Дек 2019 в 3:22 PST