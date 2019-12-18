Необычные новогодние сувениры появились на прилавках магазинов в Челябинске. Местные экологи начали продавать шары с черным снегом. Внутри сноуболов узнаются фигуры городских зданий и заводов с трубами. Но вот вместо привычного для сувенира белого снега внутри шара - черный.

Необычные новогодние сувениры появились на прилавках магазинов в Челябинске. Местные экологи начали продавать шары с черным снегом. Внутри сноуболов узнаются фигуры городских зданий и заводов с трубами. Но вот вместо привычного для сувенира белого снега внутри шара — черный.Активисты подсмотрели идею в другом городе и решили таким образом привлечь внимание к качеству воздуха в Челябинске. Один такой шар продают за полторы тысячи рублей. Как рассказали организаторы, заказы на сноуболы с черным снегом поступили уже из 25 городов и пяти стран.Часть вырученных средств с продажи потратят на покупку для города новых датчиков мониторинга загрязненности. Сейчас состояние воздуха в Челябинске отслеживают всего 50 приборов, а нужно не менее 700 установок, сообщает телеканал "Россия 24".