Эксперты из сервиса поездок провели масштабное исследование и выяснили, что именно не нравится россиянам в новогодних праздниках. Результаты были удивительны.

Эксперты из сервиса поездок провели масштабное исследование и выяснили, что именно не нравится россиянам в новогодних праздниках. Результаты были удивительны.В большом опросе приняли участие свыше четырех тысяч человек.Как стало известно, 20% респондентов недолюбливают новогодние праздники – кто-тоиз-за большой толкотни в торговых центрах и магазинах, кто-то из-за необходимостивкладывать большие финансы в подарки для родных и близких. Кроме того, многим предновогодняя атмосфера не по душе из-за высокойзагруженности на работе в конце года."На вопрос "что в большей степени способно омрачить вам новогоднеенастроение" примерно 18% респондентов ответили, что это толпы людей вмагазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количестваотчетов, которые приходится делать на работе", – передает слова экспертов .Порядка 16% опрошенных предпочли бы и вовсе отказаться от празднования главного зимнего торжества. Они заметили, что хотели бы избежать трат на дорогостоящие подарки, нарядные костюмы и недешевые продукты для застолья.Помимо этого, 15% участников исследования подчеркнули, что им очень мешают хлопки от петард и других пиротехнических "игрушек". Такое же количество респондентов проголосовали против "вынужденного алкоголизма", переедания и обширных пробок на дорогах. Также в материалах источника отмечается, что восемь процентов опрошенных признались, что им не нравятся слишком долгие выходные и принудительные встречи с родственниками.